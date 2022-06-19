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    Türkiye'de artık notersiz ilçe yok

    Adalet Bakanlığı tarafından noter bulunmayan 78 ilçeye noterlik ihdas edildi. Böylece Türkiye'de noter bulunmayan ilçe kalmadı.
    • 19.06.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 12:52
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    Türkiye'de artık notersiz ilçe yok

    Her sunduğu hizmete vatandaşın kolay ve hızlı ulaşmasını hedefleyen Adalet Bakanlığı, vatandaşlara yeni hizmetler sunmaya devam ediyor.

    Diğer yandan Adalet Bakanlığı, halkın noterlik hizmetlerine de kolay, hızlı ve yerinde ulaşmasını hedefliyor.

    Bu kapsamda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla noter bulunmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik ihdas edildi.

    Notersiz ilçe kalmadı

    Böylece Türkiye’de noter bulunmayan ilçe kalmadı. Kurulacak yeni noterliklerle vatandaş başka bir ilçeye gitme zorunluluğu olmadan, bulunduğu ilçede noterlik hizmetlerinden zahmetsiz bir şekilde faydalanabilecek.

    Türkiye de artık notersiz ilçe yok #1

    İhdas edilen noter sayısı 89’a ulaştı

    Bakanlık, bu yıl yapılan ihdas çalışmalarıyla ayrıca Alanya’da 1, Beyoğlu’nda 4, Büyükçekmece’de 4 ve Kadıköy'de 2 olmak üzere toplam 11 birinci sınıf noterliği de kurdu.

    Böylece, bu yıl ihdas edilen noter sayısı 89’a ulaştı. Nüfusun, iş yoğunluğunun, ticaretin ve çalışma hayatının artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda, vatandaşın noterlik hizmetlerine sıra beklemeden, yerinde ve kolayca ulaşabilmeleri sağlandı.

    Türkiye de artık notersiz ilçe yok #2

    Böylece yeni kurulan noterliklerle vatandaşın kendisine en yakın yerde, beklemeden hızlı bir şekilde noterlik işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanmış olacak.

    Noter bulunmayan ilçelere noterlik kurulacak

    Noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması kapsamında noterlik bulunmayan Ağın, Ağlı, Ahırlı, Akkışla, Alacakaya, Arıcak, Asarcık, Atkaracalar, Aydıntepe, Bahşılı, Balışeyh, Başçiftlik, Bayramören, Çamlıhemşin, Çanakçı, Çelebi, Damal, Derbent, Derebucak, Derepazarı, Dernekpazarı, Dikmen, Doğankent, Doğanşar, Doğanyol, Doğanyurt, Dumlupınar, Ekinözü, Elbeyli, Evciler, Evren, Gönen, Güce, Güçlükonak, Gülova, Gümüşova, Halkapınar, Hamamözü, Han, Hasanbeyli, Hasankeyf, Hayrat, Hemşin, İbradı, İnhisar, Kabadüz, Kale, Karakoyunlu, Karkamış, Kızılören, Kofçaz, Korgun, Köprübaşı, Köprüköy, Kumlu, Laçin, Murgul, Musabeyli, Nurhak, Oğuzlar, Ovacık, Özvatan, Pazaryolu, Polateli, Samsat, Sivrice, Sumbas, Süloğlu, Şenpazar, Termal, Tillo, Tuzlukçu, Yakakent, Yalıhüyük, Yayladere, Yedisu, Yenişarbademli, Yeşilli ilçelerine noterlik kurulacak.

    Türkiye de artık notersiz ilçe yok #3

    Noterlik sayısı 2 bin 339’a ulaştı

    Adalet Bakanlığınca bu yıl yapılan 89 noterliğin ihdasıyla ülke genelinde 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısı 2 bin 339’a ulaştı. Aynı zaman dilimi içinde artış oranı yüzde 90 oldu.

    Türkiye de artık notersiz ilçe yok #4


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