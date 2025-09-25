Türkiye’de de hizmet veriyordu: Azerbaycanlı akaryakıt devi satıldı

Türkiye’de de istasyonları bulunan Azerbaycanlı enerji şirketi SOCAR geçtiğimiz gün Bakü’de düzenlenen uluslararası forumunda satıldı.

İtalya’nın önde gelen akaryakıt istasyonu zincirleri arasında yer alan Italiana Petroli (IP) ile anlaşmaya varıldı.

Söz konusu satışla birlikte SOCAR’ın Avrupa enerji piyasasındaki varlığını önemli ölçüde genişletmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

İtalya’nın köklü Brachetti Peretti ailesine ait olan IP’ye satılan SOCAR için ödenen tutar ise dudak uçuklattı.

Reuters daha önce haberi duyurmuş ancak mali ayrıntılara yer vermemişti. Kaynaklara göre ailenin yaklaşık 2,5 milyar avroluk bir işletme değeri talep ettiği biliniyordu.