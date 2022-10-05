Türkiye'de deprem uzmanlarının spekülatif tahminleri

Yıllardır büyük depremler için hazırlık vurgusu yapıp tarihler veren deprem uzmanları, korku vermekten öteye geçemedi.

Coğrafi konumu nedeniyle deprem kuşağında bulunan Türkiye'de yıllardır konuşulan büyük depremler, paniğe yol açıyor.

Bu paniğin kaynağı ise deprem uzmanlarının, başta televizyonlarda olmak üzere ufak bir deprem sonrası bile tedirgin eden açıklamaları...

Şu ana kadar tutan bir deprem tahmini yok

Her deprem sonrası açıklamlaarda bulunan deprem uzmanlarının Türkiye'de büyük yıkıma yol açacağını iddia ettiği depremlerin tarihleri ve şiddetiyle ilgili tahminleri de şu ana kadar tutmadı.

En çok panik yaptırılan il İstanbul

Özellikle bu deprem tahminleri içindeki en büyük tartışma İstanbul için...

Yıllardır büyük bir depremin beklendiği iddia edilen İstanbul, deprem uzmanları tarafından en çok tahmin yapılan ve en büyük korkuya neden olunan il arasında.

Gerçekleşmeyen deprem haritası

İşte bugüne kadar Türkiye için deprem tahminleri yapılan ve gerçekleşmeyen olası deprem haritası şu şekilde;