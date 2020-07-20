Türkiye'de günlük koronavirüs bilançosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 203 bini geçti. Virüs son 24 saatte 17 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 491 oldu.

BAKAN KOCA, ÜÇ GÜNDÜR VAKA SAYILARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLERİ AÇIKLADI

Bakan Koca paylaşımını, "SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok." notuyla yaptı.