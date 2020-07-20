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Türkiye'de günlük koronavirüs bilançosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 203 bini geçti. Virüs son 24 saatte 17 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 20.07.2020 - 20:25
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 491 oldu.
BAKAN KOCA, ÜÇ GÜNDÜR VAKA SAYILARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLERİ AÇIKLADI
Bakan Koca paylaşımını, "SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok." notuyla yaptı.