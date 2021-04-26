Türkiye'de haziranda normale dönüş hazırlıkları

Kısmı kapanma ile birlikte test-vaka oranı yüzde 15’e düştü. Bilim Kurulu üyeleri ise tam normalleşme için haziran ayını işaret etti.

Son dönemde ciddi derecede vaka artışlarının yaşanması nedeniyle Ramazan ayındaki 2 haftalık kısmi kapanma bugün sona eriyor...

Kısmi kapanma tedbirlerinin ilk somut etkisi de bu 2 haftada görülmeye başladı.

Yasakların artırılması sonucu günlük vakalar 60 binden 40 binlere geriledi. Bu oranın bayramla birlikte daha da düşmesi bekleniyor.

3 HAFTALIK YENİ YASAK

Yaşanan bu olumlu gelişmeleri gündemine alan Hükümet, bugünkü kabine toplantısında bir değerlendirme yapacak.

Kabinede kısmı kapanmaya ek olarak, Ramazan Bayramı ve devamında resmi tatil olan 19 Mayıs’ı da kapsayacak şekilde üç haftalık yeni yasakların getirilmesi planlanıyor.

HAZİRAN'DA NORMALE DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Kısmi kapanmayla birlikte iyileşen kişi sayısı da hastalanan kişi sayısını geçti.

Nisan ortasında yüzde 20 olan testlerin pozitif oranı, bu hafta yüzde 15 civarında seyretti.

Vaka sayılarındaki düşüşe dikkat çeken Bilim Kurulu üyeleri, önümüzdeki hafta vaka tablosunda daha belirgin bir düşüşün beklendiğini dile getirdi.

Ancak vefat ve ağır hasta sayısının bir süre daha yüksek seyredeceğini aktaran uzmanlar, vakalardaki azalmanın yoğun bakımlara yansımasını 2-3 haftayı bulacağını ve normalleşmenin haziran ayını bulacağına dikkat çekti.