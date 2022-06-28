Türkiye'de il sayısı 100'e mi çıkacak? Hangi ilçeler il olacak?

81 il bulunan Türkiye'de il sayısının 100'e çıkacağı haberleri sonrasında, "hangi ilçeler il olacak" merak konusu oldu. İşte il sayısının yükselmesine ilişkin son gelişmeler...

Türkiye'de en son 1999 yılında verilen karar ile birlikte Düzce ilçesi 81. il olarak statü kazandı.

27 yılın ardından Türkiye'nin il sayısının yakın bir zamanda 100'e çıkabileceği gündeme geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı doğrultusunda Türkiye'nin 81 olan il sayısının yakın bir zamanda 100'e çıkabileceğini söyledi.

Bu gelişmenin ardından Hangi ilçeler il olacak? 100 il hangileri? İl olacak ilçeler ve yerler merak edildi.

Peki hangi ilçeler il olacak? İl sayısı 100 mü olacak? İşte ayrıntılar...

İl sayısı 100'e mi çıkacak?

Türkiye’de il sayısının 100’e çıkacağı haberi yıllardır il olmayı bekleyen pek çok ilde gündem oldu.Şu anda Türkiye’de 81 il olduğu düşünüldüğünde 19 ilçenin daha il olacağı anlamına geliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'İl sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysaki konuşmamda; 'Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkarılması halinde Ahlat'ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir." dedi.

Hangi ilçeler il olacak?

Diğer yandan şu an için hangi ilçelerin il olacağı konusunda net bir açıklama bulunmamakla birlikte il olmaya aday ilçeler ve nüfusları şu şekilde sıralanıyor: