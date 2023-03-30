Türkiye'de kar yağışı! Aksaray beyaza büründü

DHA

Türkiye bahar mevsimine girerken kar sürpriziyle karşılaştı.

Kurak geçen kış mevsiminin aksinin yaşandığı bahar girişinde tüm yurt beyaza büründü.

Vatandaşları sevindiren kar yağışı Aksaray'da da etkisini gösterdi.

Tuz Gölü Havzası'nda yer alan Aksaray, en az yağış alan iller arasında yer alıyor.

Mart ayının sonları da yağmur dün de yüksek kesimlerde kar yağışı kente umut oldu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, bu yıl yağışların mevsim normallerinin altında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

'Aksaray, Tuz Gölü Havzası içerisinde yer alan bir ilimiz. Dolayısıyla da yağış ortalamasının en az olduğu bir ilimiz. Aksaray’da kuraklık önemli bir konu ve gündem maddesi.



Her yıl üzerinde uzun uzun düşünüp konuştuğumuz, tartıştığımız konuların başında yer almaktadır. Yağışlar bizi doğrudan etkilemektedir. Bu yıl yağışlarda bir azalma söz konusuydu.



Bundan vatandaşlar ve biz idareciler olarak müteessir olduk ve konuyu takip ettik. Yağmur dualarına çıktık. Bununla ilgili ne tür tedbirler alınabilir diye idareciler olarak bunun arayışına girdik. Vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalıştık. Vatandaşlarımıza sürekli olarak bu konunun önemine vurgu yaptık.



Mart ayı içerisinde hamdolsun biraz yağışlarımızda artış oldu. Ama bu beklediğimiz seviyede ve düzeyde değil. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Su konusunda bizim tedbiri elden bırakmadan tasarruflu kullanmamız önem arz ediyor.



İnşallah nisan ayı içerisinde de yağışlarımızın biraz daha artmasıyla beraber bu yılki açığımızı bir nebze olsun kapatacağımızı düşünüyoruz.



Yine vatandaşlarımızdan isteğimiz suyu kullanırken dikkatli kullanmaları ve tasarruf konusunda tüm tedbirlere riayet etmelerini önemle talep ediyoruz.