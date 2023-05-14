Türkiye'de oy verme işlemi sona erdi Milyonlarca seçmen bugün sandığa gitti, oyunu kullandı. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı...

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Türkiye seçimini yaptı...

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Milyonlarca kişi, saatler 08.00'i gösterdiğinde sandığın oylunu tuttu, oyunu verdi.

Oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla da sona erdi.

Sandıklar kapandı

Sandıklar kapandı, zarflar torbalandı.

Çoğu ilde oy sayma işlemine bile geçildi.

Seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini 14 Mayıs'ta belirlemiş oldu.

Önce Cumhurbaşkanlığı

Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Daha sonra vekillere geçilecek.

Seçimin ikinci tura kalması halinde de seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.