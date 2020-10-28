Türkiye’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 88 oldu

Türkiye’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 88 oldu

Ölümlerin en fazla İzmir’de meydana geldiğini belirtilirken, İstanbul’da da artışa geçtiği görüldü.

Türkiye’de koronavirüs gibi yayılan sahte içki ölümleri, gün geçtikçe artıyor.

Son olarak Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan Ali İzzet Uslu, saat 16.30 sıralarında iddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşarak, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVİNDE 5 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU

Uslu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ali İzzet Uslu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Bu arada jandarma tarafından Uslu'nun ölümünden sonra evinde yapılan aramada 5 litre sahte içki bulundu.

SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 88 OLDU

Öte yandan sahte içkiden ölenlerin sayısı 88’e yükseldi. Buna göre en fazla ölüm İzmir’de meydana geldi.

Sahte içki İzmir’de 36 can alırken, İstanbul’da bu sayı 10 oldu.

Aydın’da 9, Mersin’de 8, Kırıkkale’de 7, Kırklareli’nde 6, Muğla’da 4, Tekirdağ’da 3, Zonguldak’ta 3, Samsun’da 1 ve Trabzon’da da 1 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti.