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    Türkiye'de yapılacak olan ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatının hazırlıkları sürüyor

    Ülke genelinde saat 18.57'de ilk kez uygulanacak "Çök-kapan-tutun" tatbikatının hazırlıkları sürüyor. Tatbikat öncesi AFAD ekipleri, depremde arama kurtarma çalışması yaptı.
    • 12.11.2022 - 14:20
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    Türkiye'de yapılacak olan ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatının hazırlıkları sürüyor

    Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak "Çök-kapan-tutun" tatbikatı bugün saat 18.57’de gerçekleştirilecek.

    AFAD aracılığıyla vatandaşlara; SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi ile cami, belediye hoparlörlerinin yanı sıra televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerde bulunulacak.

    Hazırlıklar devam ediyor

    Tatbikatta görev alacak ekipler, Bakırköy’deki AFAD’taki eğitim merkezinde arama kurtarma hazırlıklarını sürdürüyor.

    Hazırlıklarda ekipleri beton blokların altında kalan vatandaşlara seslenerek ulaşmaya çalışılıyor.

    Konuşamayacak durumda olup ses veremeyenlere ise termal kamera ile görüntüleme yapılarak ulaşılmaya çalışılıyor.

    İHA'nın haberine göre; eğitim merkezine polis, itfaiye, sağlık, Kızılay ve diğer ekipleri gelerek tatbikat hazırlıklarını başlattı.

    Türkiye de yapılacak olan ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatının hazırlıkları sürüyor #1

    Türkiye de yapılacak olan ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatının hazırlıkları sürüyor #2

    Türkiye de yapılacak olan ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatının hazırlıkları sürüyor #3


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