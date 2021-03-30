Türkiye’deki trafik kazalarında can kayıpları yüzde 56 azaldı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, dünyada trafikte hedefi tutturan iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirterek, “Trafik kazalarında can kayıpları 10 yıllık dönemde yüzde 56 azaldı” dedi.

2021 yılı süresince ‘Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’ hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ülke genelinde "Kırmızı Çizgi" uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından ülke genelinde eş zamanlı olarak yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışmaları gerçekleştirildi.

GENÇLERLE BİRLİKTE MASKE DAĞITTI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kırıkkale’de ‘Trafikte Yaya Önceliği Uygulaması’ etkinliğine katıldı.

Gönüllü gençlerle birlikte durdurulan araç sürücülere bilgiler aktaran Bakan Yardımcısı Çataklı, trafikte yayaların üstünlüğüne dikkat çekti.

Bakan Çataklı ve gönüllü gençler, vatandaşlara maske ve bilgilendirici broşürler verdi.

İKİ ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2011 yılı ile 2021 yılı arasında trafik kazalarına bağlı ölümlerin azaltılması için tüm dünyada yüzde 50 oranında hedef koyulduğunu belirtti.

Gelinen noktada elde edilen verileri açıklayan Çataklı, 2020 yılı sonu itibarıyla dünyada trafikte hedefi tutturan iki ülkeden birisinin Türkiye’nin olduğunu ifade etti.

“10 YILLIK DÖNEMDE YÜZDE 56 AZALDI”

Çataklı, “Neticede geldiğimiz noktada 2020 yılı sonunda 2011 yılı ile 2020 yılı arasında tüm dünyada iki ülke bu hedefi yakalayabildi. Bunlardan birisi de Türkiye. Trafik kazalarında can kayıpları 2020 yılı sonu itibarıyla bu 10 yıllık dönemde yüzde 56 azaldı. Müthiş bir sonuç ortaya çıktı. Daha fazla insanımızın hayatta kalması, hayata tutunması anlamına geldi. Yine özellikle son 3 yılda yürütülen çabalar neticesinde 2018 yılından günümüze kadar da yüzde 30,8’lik bir düşüş sağlandı. 2021 ile 2030 yılları arası da Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yine trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerinde yüzde 50’lik bir azaltma hedefi daha konuldu. Bu çerçevede Türkiye’de de gerekli eylem planları hazırlandı. En son 2021-2023 kara yolu güvenliği eylem planı Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 2 Şubat’ta açıklandı. Bu doğrultuda önceki 10 yılda elde edilen ivmenin, başarının devam ettirilebilmesi için yeni bir gayret içerisine girdik.” şeklinde konuştu.