Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı

Ege Denizi için yayınlanan Navtex'te, Semadirek ve Limni adalarının gayri askeri statüsünün ihlal edildiği hatırlatıldı.

Türkiye, Ege Denizi için Navtex bildirisi yayınladı.

Bildiride Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğine dikkat çekildi.

22 Kasım'da yürürlükten kaldırılacağı belirtilen bildiride şu ifadeler yer aldı:

NAVTEX'TE YER VERİLEN MESAJLAR

"1. Limnos Navtex istasyonu tarafından 17 Kasım 2021’de yayınlanan la02-198/21 numaralı Navtex mesajı ile Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

2. Limnos Navtex istasyonu tarafından 17 Kasım 2021’de la02-198/21 mesaj numarası ile yayınlanan saha, Türk Deniz Kuvvetleri için İzmir Navtex istasyonu tarafından daha önce ia29-0540/21 numarası ile yayınlanmış atış sahası ile çakışmaktadır.





3. İzmir Navtex istasyonu tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için yayınlanmış olan ia29-0540/21 numaralı mesaj yürürlüktedir.

4. Seyir emniyeti açısından denizcilere duyurulur.

5. Bu bildiri 22 Kasım 2021, saat 14.01'de yürürlükten kaldırılacaktır."