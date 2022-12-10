Türkiye'den Rusya'ya PKK/YPG çağrısı: Anlaşmanın hükümleri uygulanmalı

İmzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesine dair beklenti, Rus yetkililere aktarıldı.

Suriye'nin kuzeyinden son dönemde artan terör saldırıları sonrası havadan nokta atışı operasyonların ardından kara harekatı hazırlıkları başladı.

ABD askerleri, Türkiye'nin operasyonları üzerine Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile devriyelerini azalttı.

"Mutabakat zaptının hükümleri yerine getirilmeli"

Olası harekat öncesi Ankara'dan Moskova'ya geçmişte imzalanan bir anlaşmayla ilgili çağrı yapıldı.

Türkiye, Rusya'yla yaptığı siyasi istişarelerde PKK/YPG konusunda imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisini yineledi.

Her iki ülke arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu

İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra BM Reformu, İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanması, Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya, Ortadoğu, Doğu Akdeniz konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Suriye‘nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına atfedilen önem vurgulanmış, ülkedeki krize 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında yeralan Yol Haritası temelinde siyasi çözüm bulunması lüzumuna işaret edilmiştir.

"Sadece Suriye’nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize tehdit"



Tarafımızca, sadece Suriye’nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, bu bağlamda Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentimiz ifade edilmiştir." denildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Acil insani yardım meselesi ve Libya'daki siyasi süreç

"Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasının uzatılmasının ülkede 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılması bakımından hayati rol oynadığı belirtilmiş, bu mekanizmayla birlikte çizgi ötesi yardımların da devam ettirilmesinin faydalı olacağı kaydedilmiştir.

Görüşmede, Libya’da siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine işaret edilmiş, ülkede en geniş toplumsal uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimler düzenlenmesine destek ifade edilmiştir.

"Doğu Akdeniz’de ve Ege’de provokasyonlardan kaçınılmalı"



Tarafımızca, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de barış ve istikrarın sürmesi için provokasyonlardan kaçınılmasının, uluslararası antlaşmalar hilafına yürütülen faaliyetlere son verilmesinin önemi vurgulanmıştır.





BM'de reform ihtiyacı görüşüldü

Görüşmede, BM’de reform ihtiyacı ele alınmış, tarafımızca BM’nin ve özellikle Güvenlik Konseyi’nin oluşumunun ve karar alma mekanizmasının daha kapsayıcı, adil ve etkin bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilmiştir.

13 milyon tondan fazla tahıl, dünya piyasalarına sevk edildi



İstanbul Tahıl Anlaşması’nın uygulanmasına ilişkin hususlar istişare edilmiş, bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevk edilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin ve Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasının önemi vurgulanmıştır.





"Ukrayna’daki savaş en kısa sürede sona erdirilmeli"



Tarafımızca, Ukrayna’daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gereğine işaret edilmiş, bu amaçla adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelere dönülmesinin önemi vurgulanmış, bu amaçla taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz yinelenmiştir."