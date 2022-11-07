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    Türkiye'den SİHA'larla sınır ötesinde nokta operasyonları

    Türkiye'den SİHA'larla sınır ötesinde nokta operasyonları

    Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Türkiye, İHA ve SİHA'larla PKK ve YPG'li teröristlerin korkulu rüyası oldu. 88. operasyonda, Kamışlı'da sözde üst düzey bir terörist daha öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 17:10
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    Mehmetçik, terör örgütlerinin inlerine girmeye devam ediyor.

    Özellikle sınır ötesi operasyonlarda SİHA'lar, PKK'lı teröristleri adeta tek tek avlıyor.

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) raporları doğrultusunda yerleri tespit edilen teröristler yok ediliyor.

    Kamışlı'da SİHA bir teröristi daha yok etti

    Son olarak Suriye'nin Kamışlı bölgesinde, bir hain daha düzenlenen hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

    Bu operasyon, SİHA'ların katıldığı ve kayıp vermeden PKK'lıların yok edildiği 88'inci operasyon oldu.

    PKK medyasında korku hakim

    Mehmetçik'in bu başarılı operasyon serisi, hain terör örgütü PKK'nın yayın organlarında da korku ile paylaşıldı.

    Suriye'de 88'inci operasyon

    PKK medyasında, Kamışlı'da düzenlenen operasyonda Mitan Şoreş isimli teröristin öldürüldüğü haberine yer verildi.

    Haberde ayrıca, operasyonun bu yıl düzenlenen 88'inci operasyon olduğu belirtildi.

    Türkiye den SİHA larla sınır ötesinde nokta operasyonları #1

    Türkiye den SİHA larla sınır ötesinde nokta operasyonları #2


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