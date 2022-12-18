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    Türkiye'nin 4 sondaj gemisi göreve başladı

    Türkiye'nin 4 sondaj gemisi göreve başladı

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Türkiye'nin 4 sondaj gemisinin Akdeniz ve Karadeniz'de göreve başladığını bildirdi.
    • 18.12.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 09:36
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    Dünya enerji kriziyle uğraşırken Türkiye'de doğalgaz çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını sonlandıracak keşiflerde başarıyla sona gelindi.

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 4 sondaj gemisinin Karadeniz ve Akdeniz sullarında göreve başladığını bildirdi.

    4 gemi görev başında

    TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı.

    Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı.

    Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor. Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. " dedi.

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