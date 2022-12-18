Türkiye'nin 4 sondaj gemisi göreve başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Türkiye'nin 4 sondaj gemisinin Akdeniz ve Karadeniz'de göreve başladığını bildirdi.

Dünya enerji kriziyle uğraşırken Türkiye'de doğalgaz çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını sonlandıracak keşiflerde başarıyla sona gelindi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 4 sondaj gemisinin Karadeniz ve Akdeniz sullarında göreve başladığını bildirdi.

4 gemi görev başında

TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı.

Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor. Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. " dedi.