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Türkiye'nin 4 sondaj gemisi göreve başladı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Türkiye'nin 4 sondaj gemisinin Akdeniz ve Karadeniz'de göreve başladığını bildirdi.
- 18.12.2022 - 09:18
- Güncelleme : 18.12.2022 - 09:36
Dünya enerji kriziyle uğraşırken Türkiye'de doğalgaz çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını sonlandıracak keşiflerde başarıyla sona gelindi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 4 sondaj gemisinin Karadeniz ve Akdeniz sullarında göreve başladığını bildirdi.
4 gemi görev başında
TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı.
Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı.
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor. Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. " dedi.