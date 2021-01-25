Türkiye'nin 5 günlük hava raporu: Kar geri geliyor

Türkiye'nin çarşamba gününden itibaren kar ve karla karışık yağmurun etkisi altına girmesi beklenirken fırtına, buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Türkiye, kar ve soğuk havanın etkileri silinmeden yeni bir soğuk hava ve kar dalgasının etkisine giriyor.

İstanbul ve birçok ilde kar yağışı, çarşamba gününden itibaren geri dönüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan beş günlük hava durumu tahmin raporuna göre batı kesimlerde, çarşamba günü itibarıyla kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Öte yandan hava sıcaklıklarının, ülkemiz genelinde artarak hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, çarşamba günü batı, perşembe günü iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK RAPOR

İşte son dakika hava durumu tahmin raporuna ait detaylar…

Bugün Kıyı Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Bu kapsamda Meteoroloji, vatandaşları soba ve bacalardan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı

KAR GERİ GELİYOR

Meteoroloji'nin orta vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinin çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, çarşamba ve perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yarın (Pazartesi) Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor. Yarın akşam saatlerinde Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney kesimleri, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.