Türkiye'nin dış politikada olumlu diplomasi zirveleri

Dış politikada son zamanlarda stratejik olarak anlaşmazlık yaşadığı ülkelerle olumlu ilişkiler yürüten Türkiye'nin masa başı diplomasisi devam ediyor.

Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor...

Özelllikle Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Afrika'da, Karabağ'da ve Körfez'de Türkiye'nin saf dışı bırakılmak istenmesi sonucu birçok ülke ile Türkiye arasında sert rüzgarlar esmişti.

Ancak Türkiye kararlı duruşuyla hedeflerinden taviz vermeyerek, uluslararası arenada masa kuran ülke konumuna geldi.

İlişkilerin düzelmesi için diğer ülkelerin ılımlı yaklaşmasıyla, birçok ülkeyle olumlu diplomasi zirveleri gerçekleşti.

ERMENİSTAN VE BAE İLE YAKIN TEMAS

Türkiye bu diploması zirvelerinde ilk olarak, Karabağ'da ilişkilerin iyice gerginleştiği Ermenistan ve Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri ile arayı iyileştirildi.

İSRAİL İLE YENİ DÖNEMDE İŞ BİRLİĞİ

Son olarak Türkiye, Filistin hassasiyeti nedeniyle ve 2010 yılındaki Mavi Marmara operasyonundan beri sorun yaşadığı, ilişkilerin tamamen kopma noktasına geldiği İsrail'le de dün kritik bir zirve gerçekleştirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli Lider olarak dün Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un baş başa görüşmesinde ise iş birliği sonucuna varıldı.

İki liderin enerji konusunda yapılacak iş birliğine öncelik vermesi ise Doğu Akdeniz'de yeni bir döneme işaret etti.

SIRADA S.ARABİSTAN VE MISIR VAR

Türkiye’nin Orta Doğu’daki ilişki güncellemesi BAE ve İsrail'le sınırlı değil. Gözler sıradaki diplomasi zirvelerinde.

Özellikle Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ilişkilerde sorunlar yaşanan Suudi Arabistan’la ve Muhammed Mursi iktidarını darbeyle devirmesi nedeniyle ilişkilerin askıya alındığı Mısır'la da görüşmeler de sürüyor.

ERDOĞAN'IN OLUMLU İLİŞKİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suud yönetimiyle ilgili son olarak yaptığı açıklamada da ‘‘Biz Suudi Arabistan’la da olumlu diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde somut adımlarla ilerleme arzusundayız. Suudi Arabistan’la bu süreci olumlu istikamette geliştirelim istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı