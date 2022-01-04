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    Türkiye'nin en yüksek barajı su tutmaya başladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl süreden sonra inşaatı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek şekilde su tuttuğunun haberini verdi.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 12:28
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    Türkiye'nin en yüksek barajı su tutmaya başladı

    Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı.

    YUSUFELİ BARAJI SU TUTMAYA BAŞLADI

    275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor.

    Türkiye'nin en yüksek barajı su tutmaya başladı

    2,5 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞIAYACAK

    Türkiye’nin öz kaynaklarıyla inşa edilen 1 milyon 888 bin kilovatsaat kurulu güce sahip ve 7 yılda kendini amorti edecek baraj, su tutmaya başladı. Barajla Antalya büyüklüğündeki kentte 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

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    100 KATLI GÖKDELENE EŞ DEĞER

    Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselen 275 metrelik gövde inşa edildi. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Günde 3 hava hattıyla taşımalı 6 bin 500 metreküp beton döküldü.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en yüksek barajının su tutmaya başladığını Twitter'daki hesabından duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemizin en yüksek barajı Yusufeli'nin gövde dolgusunu tamamladık. Barajımız su tutmaya başladı" dedi.

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