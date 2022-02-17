Euro
15.48
0.01%
Dolar
13.61
0.08%
Altın
820.99
0.30%
Borsa
2041
0.00%
Bitcoin
597.947
-0.36%
BTXN Coin
37.20
-1.56%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor

    Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalarda sona gelindi.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor

    Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde, 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda su tutma işlemi için çalışmalarda sona gelindi.

    Gövde yüksekliği tamamlanan barajda su tutma işlemi gerçekleşmesi için yoğun mesai harcanıyor.

    DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce edinilen bilgiye göre, gövde enjeksiyon çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 95 seviye gelindi.

    Gövde dolu savak hidro-mekanik imalatları ve dip savak vana odası inşaat çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

    SU TUTMA İŞLEMİ KISA SÜREDE GERÇEKLEŞECEK

    Tünelli dolu savak kaplama betonu tamamlanırken giriş, çıkış ve havalandırma bölgesinde çalışmalar sürüyor.

    Santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifükatör bölgesinde tıkaç çalışmaları sürerken, mansap düzenlemesi su altı kazı çalışmalarında yüzde 32 fiziki gerçekleşme sağlandı. Su tutma işleminin kısa sürede gerçekleşeceği bildirildi.

    YUSUFELİ BARAJI

    Temelden yüksekliği 275 m, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak.

    Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Baraj tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

    Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor #1

    Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor #2

    Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor #3

    Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor #4

    Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor #5

    Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor #6

    Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı su tutmaya hazırlanıyor #7


    İlginizi Çekebilir

    Karadeniz'de, ilave yoğun bakımlar devrede
    3. Sayfa

    Karadeniz'de, ilave yoğun bakımlar devrede

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Bursa'da ehliyetsiz sürücü polise ağabeyinin kimliğini verince ceza yedi
    İç Haber

    Bursa'da ehliyetsiz sürücü polise ağabeyinin kimliğini verince ceza yedi

    Görüş Bildir