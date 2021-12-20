Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda, hayatını kaybetti

Katıldığı çok sayıda bağış ve toplumsal farkındalık etkinlikleriyle bilinen 105 yaşındaki Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de yaşayan Ayşe Mayda, İstanbul'da aldığı eğitimlerin ardından Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti oldu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ayşe Mayda'dan, üzücü haber geldi.

Mayda, İzmir'de tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

BAĞIŞLARI VE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİYLE BİLİNİYOR

İzmir'in en tanınmış diş hekimi olan ve yaşamına çok sayıda konferans, bağış ve toplumsal farkındalık etkinliği sığdıran Mayda'nın ölümü, sevenlerini üzdü.

CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Ayşe Mayda'nın cenazesinin, yarın Konak ilçesindeki Hacı Ahmet Tatari Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

AYŞE MAYDA KİMDİR?

Ayşe Mayda, 1916 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Konak'ta Ravza-i İrfan İlkokulu'na başlayan Mayda, İzmir Amerikan Kız Koleji'nde eğitimini sürdürdü.

Mayda, 1937 yılında üniversite için İstanbul'a giderek, İstanbul Üniversitesi'nde Diş Tababeti Mektebi Bölümü'ne kaydını yaptırdı.

1945 YILINA KADAR KATKI SUNDU

1945 yılına kadar Türkiye'de diş hekimliğinin ve ortodontinin gelişmesine büyük katkılar sunan Prof. Dr. Alfred Kantorovicz'in asistanlığını yapan Mayda, özellikle ortodonti bölümünde önemli ve başarılı çalışmalarda bulundu.

1983 YILINA KADAR HİZMET VERDİ

9 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra Prof. Dr. Kantorovicz'in verdiği belgeyle İzmir'de diş hekimliğinin yanı sıra ortodonti alanında da çalışmaya başlayan Ayşe Mayda, 1983 yılına kadar diş hekimliği ve ortodonti alanında hizmet verdi.





