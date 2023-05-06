Türkiye’nin Sudan Büyükelçisine silahlı saldırı düzenlendi: Ölen ya da yaralanan olmadı Diplomatik kaynaklar, Sudan’daki Türkiye Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu’nun aracına saldırı olduğunu ve aracın güvenli bir yere nakledildiğini açıkladı.

ensonhaber.com Haftalardır şiddetli çatışmalar yaşandığı Sudan'dan yeni bir saldırı haberi geldi. Başkent Hartum'da, 15 Nisan sabahı çatışmalar başladı. Ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasındaki kriz, büyük korkuya neden oldu. Bu süreçte Türkiye harekete geçti ve vatandaşlarını Sudan'dan çıkartmak için şartları uygun hale getirdi. Türk vatandaşları güvenli şekilde yurda getirildi. Türk tahliye uçağına saldırı Bu süreçte Türk tahliye uçağı saldırıların hedefi olmuştu. Paramiliter güç Hızlı Destek Güçleri'nin Vadi Seyidna Hava Üssü'nde bir Türk tahliye uçağının vurulması tansiyonu yükseltti. Uçak daha sonra güvenli bir şekilde iniş yaparken, mürettebatın saldırıda yaralandığı belirtilmişti. Büyükelçi'nin aracına ateş açıldı Son olarak bölgede yeniden silah sesleri yükseldi. Bu kez saldırının odağındaki isim Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu oldu. Diplomatik kaynaklar, Çobanoğlu’nun aracına ateş açıldığını açıkladı. Saldırı nedeniyle büyükelçilik aracında hasar meydana geldiği belirtildi. Öte yandan saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği ise henüz açıklanmadı.