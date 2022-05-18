Suriye'nin kuzeyinde 13 ayrı bölgede 1 milyon nüfusu barındıracak şehirler kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yapılan çalışmaları gösteren bir video izletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda, Suriye'nin kuzeyinde devam eden insani çalışmalara değindi.

Sınırların ötesinde her türlü tehdide rağmen zorlu şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan ailelere vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası yardım kuruluşlarının desteği ile 13 ayrı bölgede şehirler kurulduğunu söyledi.

Güvenli bölgelerde yapılan çalışmaların çocukların dünyasını da değiştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Sınırlarımız ötesinde çadırlarda zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan ailelere nispeten daha insani şartlara sahip yerler yapıyoruz.

"1 milyon nüfusu barındıracak şehirler kuruyoruz"

Şimdi de uluslararası yardım kuruluşlarının desteği ile belirlediğimiz 13 ayrı yerleşim bölgesinde tüm alt yapısı ile toplamda 1 milyon nüfusu barındıracak şehirler kuruyoruz. Güvenli bölgelerde yapılan çalışmalara ve bunların çocukların dünyasını nasıl değiştirdiğine göz atalım.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki çalışmalarını gösteren video



"Konut sayısını daha da artıracağız"

İnşallah, önümüzdeki aylarda güvenli hale getireceğimiz ilave bölgelerle bu kalıcı konutların sayısını daha da artıracağız ve hedefimiz en az 100 bin konut ve üzeri."

"Onlar kin ve nefretin, biz eser üretmenin gayreti içerisindeyiz"

Suriyeli sığınmacılar üzerinden yürütülen algı siyasetlerine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes en iyi bildiği işi yapıyor. Onlar fitnenin, fesadın, kin ve nefret tohumları atmanın peşinde. Biz ise eser ve hizmet üretmenin ülkenin ve milletin geleceğini inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Mağdurların başlarını sokacakları bir yer inşa etme gayreti içerisindeyiz." dedi.