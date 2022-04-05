Türkiye'nin ulaşım ve lojistikte 2053 hedefleri

Türkiye'nin ulaşım ve lojistikte 2053 hedefleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaşım ve lojistik alanında 2053 hedeflerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı programına katıldı.

Karaismailoğlu burada Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu ayrıntılarıyla anlattı.

Hava yolundan karaya, denizden demir yoluna atılan ve atılacak adımların altını çizen Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 38 BİN KM'YE ÇIKACAK"

"2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz.

2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının 19,5 milyona yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053'te ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz.

2053'e kadar 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattını tamamlamayı öngörüyoruz.





"HIZLI TREN AĞLARI YAYGINLAŞACAK"

Hızlı tren hatları, 2053'e kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak.

5’er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız.

Türkiye'nin ulaşım ve lojistikte 2053 hedefleri VİDEO



"HAVAALANI SAYISI 61'E ÇIKACAK"

56 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61'e yükselecek.



Elektrikli araçlar ilk belirleyici trend olarak öne çıkarken, 2035 yılında elektrikli araçların yeni araç satışındaki payının yüzde 35’e ulaşması beklenmektedir." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin bu alandaki başarılarını ve geleceğe yönelik planlarını ayrıntılı bir şekilde hazırlanan grafiklerle anlattı.

İşte Karaismailoğlu'nun sunumundan ayrıntılı grafikler: