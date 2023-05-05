Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Sivas'ta yoğun ilgi gördü Sivas'ta tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İnönü Bulvarı'ndan Atatürk Kongre Müzesi bahçesine ilerlerken vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

AA

Yerli ve milli otomobili Togg Türkiye'nin dört bir yayından ilgi görüyor. Togg'u yakından görmek isteyenler onunla bir fotoğraf çektirme arzısında olanların ilgisi sel gibi akıyor.

Sivas'ta tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşların gösterdiği ilgiden dolayı, araç caddelerde güçlükle ilerledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in kullandığı ve içerisinde AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın bulunduğu Togg, İnönü Bulvarı'nda vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesine düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirde tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Yerli ve milli otomobil Togg'a kavuşmanın mutlulu

Şimşek, yerli ve milli otomobil Togg'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Türkiye'nin gururu"

Yılmaz ise Togg'un Türkiye'nin gururu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

Bu millet istikrarla kendisine hizmet edenlere sahip çıktıkça hiç şüpheniz olmasın Sivas'ın da Türkiye'nin de geleceği aydınlıktır. Allah milletimizin de Sivas'ın da yolunu ve bahtını açık eylesin. Bunları üretenlere, emeği geçenlere, Sivas'a getirenlere sonsuz teşekkür ediyorum.

"Birileri konuşur, söz verir ama..."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivas'a gelen yerli ve milli otomobil ile ilgili duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı:

Birileri konuşur, söz verir ama eser, Cumhuriyet'in kurulduğu bu tarihi binanın yanında, 100 yıl sonra en büyük Cumhuriyet eseri olarak milli ve yerli ilk otomobilimiz Sivas'ta. Şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olsun.

"Anadolu kırmızısı"

"Anadolu kırmızısı" otomobili inceleyen Sivaslılar, araçla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.