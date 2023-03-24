Türkiye'ye F-16 satışı konusunda ABD'den yeni açıklama Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçaklarını ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini alması gerektiğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bunun NATO için önemli olduğunu ifade etti.

AA

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda ABD Başkanı Joe Biden, yeşil ışık yakmış, olumlu yöndeki fikrinin değişmediğini ancak Kongre'den onay alması gerektiğini aktarmıştı.

ABD'den gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışı ve Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin bu F-16'ları 'ABD'nin müttefikleri ve ortaklarına karşı kullanılmadığından emin olmak için attığı adımlar' soruldu.

"İttifak için önemli olduğunu düşünüyoruz"

Blinken, "Türkiye'nin yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz" cevabını verdi.

NATO müttefikleri arasındaki gerilimlerin azaltılması ve gerilime neden olacak eylem veya retorikten kaçınılması için çalıştıklarını ifade eden ABD'li Bakan, şu ifadeleri kullandı: