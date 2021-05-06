Türkiye’ye kaç doz aşı gelecek? Bakan Koca tedarik yetersizliği iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı tedariki konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye’ye kaç doz aşı gelecek, ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Ramazan Bayramı öncesinde son kez yapılan toplantı sonrasında Bakan Koca, tedarik yetersizliği iddilarını yalanlayarak Türkiye'ye kaç doz aşı geleceğini açıkladı.

Peki, Türkiye’ye kaç doz aşı gelecek? İşte, Bakan Koca'nın açıklaması...

BAKAN KOCA'DAN TEDARİK YETERSİZLİĞİ İDDİALARINA YANIT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, tedbir ve kısıtlamaların etkisinin değerlendirildiğini belirtti.

Ülkedeki aşı tedariği hakkındaki son gelişmelerle ilgili konuşan Bakan Koca, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çin'le yapılan sözleşme 100 milyon değil 50 milyon doz aşı" iddialarına isim vermeden cevap verdi.

Konuşmasına "Usulsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış ve eleştiriyle gerçekleri çarpıtmayı bilinçli olarak ayırt etmeyen birileri çıkıp Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı 100 milyon değil diyor." ifadeleriyle başlayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce Çin ile yapılan anlaşmaları defalarca ve tüm detayları ile ifade ettim. Anlaşılan Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık.''





TÜRKİYE'YE KAÇ DOZ AŞI GELECEK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye kaç doz aşı geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır. Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen anlaşma imzaladık.''