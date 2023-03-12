Türkiye'ye kış geri döndü! 57 ile turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir bölümünün yağışa teslim olacağını duyurdu. İstanbulun'da içinde olduğu 57 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı geldi. İşte o iller.

Türkiye'ye geç gelen kış sezonu, etkisini göstermeden geçiyor...

Barajların doluluk seviyesi kritik seviyeye düşerken, sevindirici bir haber geldi.

Yurdun büyük bir kesimi, yağışa teslim olacak.

Yurt genelinde yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya’nın kuzey batı ve çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya’nın kuzey ver doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.

Çığ riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Uyarı verilen 57 il

Meteoroloji, İstanbul dahil 57 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı verdi. İşte uyarılan iller;

-Adana

-Adıyaman

-Afyonkarahisar

-Ankara

-Antalya

-Aydın

-Balıkesir

-Bilecik

-Bolu

-Burdur

-Bursa

-Çanakkale

-Çankırı

-Denizli

-Edirne

-Elazığ

-Erzincan

-Erzurum

-Eskişehir

-Giresun

-Gümüşhane

-Isparta

-Mersin

-İstanbul

-İzmir

-Kastamonu

-Kayseri

-Kırklareli

-Kırşehir

-Kocaeli

-Konya

-Kütahya

-Malatya

-Manisa

-Kahramanmaraş

-Muğla

-Nevşehir

-Niğde

-Ordu

-Rize

-Sakarya

-Sivas

-Tekirdağ

-Tokat

-Trabzon

-Tunceli

-Şanlıurfa

-Uşak

-Yozgat

-Zonguldak

-Aksaray

-Bayburt

-Karaman

-Kırıkkale

-Bartın

-Karabük

-Düzce