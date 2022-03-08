- Haberler
- Gündem Haberleri
- Turkovac Faz-3 çalışması Azerbaycan’da başlıyor
Turkovac Faz-3 çalışması Azerbaycan’da başlıyor
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu (rapel doz) Faz-3 klinik çalışması Azerbaycan’da başlıyor.
- İHA
- 08.03.2022 - 10:07
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu (rapel doz) Faz-3 klinik çalışması Azerbaycan’da başlıyor.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu Faz-3 çalışması, Turkovac’a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor.
TÜSEB heyeti çalışmaya ilişkin protokolün imzası için bugün Bakü’ye gidiyor.
AYRINTILAR GELİYOR...