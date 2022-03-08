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    Turkovac Faz-3 çalışması Azerbaycan’da başlıyor

    Yerli koronavirüs aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu (rapel doz) Faz-3 klinik çalışması Azerbaycan’da başlıyor.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 10:07
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    Turkovac Faz-3 çalışması Azerbaycan’da başlıyor

    Yerli koronavirüs aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu (rapel doz) Faz-3 klinik çalışması Azerbaycan’da başlıyor.

    Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu Faz-3 çalışması, Turkovac’a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor.

    TÜSEB heyeti çalışmaya ilişkin protokolün imzası için bugün Bakü’ye gidiyor.

    AYRINTILAR GELİYOR...


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