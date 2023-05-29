TÜRKPA, Türkiye'deki seçim sürecini değerlendirdi Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin seçim gözlem komisyonu, seçimlerin şeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

AA

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Misyonu, Ankara'da basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı seçiminin gerçekleşme süreci ile ilgili bilgiyi aktardı.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Misyon Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Anar Mammadov ve Kazakistan Parlamento Meclisi Milletvekili Samat Mussabayev, 28 Mayıs'taki seçime ilişkin gözlemlerini ve ön değerlendirme raporunu, kamuoyuyla paylaştı.

YSK'dan bilgi alındı

Emiraslanov, gözlem programı çerçevesinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile görüştüklerini ve ikinci tur seçim hazırlıkları hakkında ayrıntılı bilgilendirildiklerini söyledi.

"Seçim günü iyi yönetildi"

Seçim gününün iyi yönetildiğini belirten ve oy verme merkezlerinde süreci "olumlu, düzenli, şeffaf" olarak nitelendiren Emiraslanov, "Seçimler, şeffaf ve demokratik bir ortamda, yüksek bir katılımla gerçekleştirildi." dedi.

"Oy verme merkezleri 'engelsiz'di"

Emiraslanov, seçim idaresi organlarının, ikinci tur hazırlıklarını verimli ve profesyonel şekilde belirlenen takvime uygun yürüttüğünü vurguladı. Ayrıca Emiraslanov'a göre, seçim idaresi birimlerinin engelli seçmenlere haklarını kullanmaları konusundaki çalışmalarını takdirle karşılayarak ziyaret edilen oy verme merkezlerini "engelsiz" olarak tanımladı.

TÜRKPA'dan seçim sürecine onay

TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu raporunda, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatına ve uluslararası seçim standartlarına uygun gerçekleştirildiği sonucuna vardı.

Misyon, çalışmalarını Ankara ve Konya'da yürüttü.