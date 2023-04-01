Türkşeker, aşırı fiyat hareketlerine karşı hazırlıklarını yaptı Temel gıda ürünlerinden olan şekerde fiyatların artmaması için Türkşeker stoklarını artırdı.

AA

Temel gıda ürünlerinden olan şekerin fiyatının artmaması için Türkiye'de şekerin yüzde 36'sı üreten Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) stoklarını ağzına kadar doldurarak tedbir aldı.

Depremden etkilenen şeker fabrikaları üretime hazır

Türkşeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ ve Malatya'da Türkşeker'in fabrikaları bulunduğuna işaret ederek buralarda çok büyük sıkıntı yaşanmadığını aktardı.

"Deprem bölgesindeki fabrikalarda çadırlar kurduk"

Şahin, depremin ilk gününden itibaren fabrikaların depremzedelere hizmet verdiğini belirterek, fabrikalarda çadırlar kurduklarını ve gıda yardımı sağladıklarını anlattı.

"Şeker üretiminde 96 yıldır 'sözleşmeli üretim' modeli kullanılıyor"

Türkiye'de sözleşmeli üretim uygulamasının en güzel örneğinin Türkşeker'de yapıldığını dile getiren Şahin, şirketin bu uygulamayı 96 yıldır yaptığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Türkiye'de şeker veya pancar arzında bir sıkıntı olması imkansız"

Bu hesaba göre pancar ekimi yapılıyor. Bunları ektikten sonra bu çiftçilerimizin ihtiyaçlarının bir kısmını yine biz karşılıyoruz. Gübre ve akaryakıt desteği veriyoruz, enerji desteği vererek bir çok ihtiyacı karşılıyoruz. Doğal olarak Türkiye şeker veya pancar arzında bir sıkıntı olması imkansız. Türkiye'de ortalama şu anda yaklaşık 32 kilogram yıllık kişi başı tüketim var. Bu da 2,7 milyon ton şeker demektir. Sürdürülebilir gıda için bu sene ciddi şekilde pancar talebiyle karşı karşıyayız. Geçen sene 19,5 milyon ton civarında Türkiye'de pancar üretimi gerçekleşti. Bu da 2 milyon 700 bin ton şeker demektir. Türkiye üretilen şeker ihtiyacımızı tamamen karşılar.

"Şeker kamışı şeker pancarına göre daha uygun fiyatlı"

Şeker kamışının şeker pancarına göre daha uygun fiyatlı olduğuna işaret eden Şahin, yıllık 300 bin ton civarında kamış şekerinin imalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere ithal edildiğini kaydetti.

"Stoklarımız ağzına kadar dolu"

Şahin, Türkiye'de şekerin yüzde 36'sının Türkşeker'de üretildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

Stoklarımız ağzına kadar dolu. Doğal olarak piyasada düzenleyici en büyük aktör biziz. Aşırı fiyat düşüşü ve yükselişlerinde Türkşeker elindeki ciddi miktardaki stoklarla müdahale eder. Bazen maliyetleri bile altına çekerek sürdürülebilir pancar tarımını ve şeker arzını sağlar.

"Fiyatlarda ciddi bir oynama olmacak"

Şeker fiyatlarında Avrupa'da üretiminden düşmesinden kaynaklı bir stres oluştuğunun altını çizen Şahin, bu yıl geçen yıla göre daha yüksek bir arz beklentisinden dolayı fiyatlarda ciddi bir oynama olacağını düşünmediklerini anlattı.

Şahin, şirketin 2022 yılını ciddi kârla kapattığının altını çizerek, gelecek dönemlerde yeni tesisler kurma projeleri olduğunu sözlerine ekledi

Türkşeker'in tarihçesi

Türkşeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin, Türkşeker'in Cumhuriyet tarihinin ilk şirketlerinden olduğunu söyledi. Türkiye'de şeker pancarı tarımının 1920'lerde başladığına işaret eden Şahin, ilk şeker fabrikalarının 1926'da kurulduğunu dile getirdi. Şahin, 1926'da kurulan fabrikaların halen üretime devam ettiğine dikkati çekti.

Şahin, 1950'de şeker fabrikası sayısının 4 olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: