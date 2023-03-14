Türkücü Yavuz Bingöl, deprem bölgesinde vatandaşlarla yakından ilgileniyor Depremin yaralarının sarılması için verilen mücadelede rol oynayan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, burada kurulan çadırlarda çocuklar için etkinlikler düzenliyor.

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en şiddetli depremleriyle karşılaştı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 ili enkaza çevirdi, büyük yaralar açtı.

Geniş bir coğrafyada hissedilmesi nedeniyle büyük kayıpların yaşandığı ve binlerce binanın yıkıldığı afet bölgesinde, devlet-millet işbirliği ile yaralar sarılmaya başlandı.

Yurdun dört bir yanından gönüllüler, afet bölgesine seferber oldu ve burada ihtiyaçlar vatandaşlara ulaştırıldı.

Bakanlar, STK'lar, Mehmetçik ve devletin tüm kurumları büyük bir özveri ile mücadele ederken, sanatçılar da yaşanan acıya duyarsız kalmadı.

Depremzedelerin yüzünü güldürüyor

Bu isimlerden biri de ünlü türkücü Yavuz Bingöl oldu.

Bingöl, Kahramanmaraş'ta afetzedelerin motivasyonlarının artırılması amacıyla etkinlikler düzenliyor.

Kurulan çadır kentte oluşturulan etkinlik alanında gün boyu çocuklar ve yetişkinlere yönelik etkinlikler gerçekleştiriyor.

Zaman zaman çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Bingöl, günün çoğunluğunu yetişkinlerle sohbet ederek geçiriyor.

"Bu yaraları hep birlikte el birliğiyle saracağız"

Bingöl, çocukların tanıdık bir yüz gördüğünde gözlerinin pırıl pırıl olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

Etkinlikleri hiç kaçırmıyorlar. Çocuklar çizgi filmlerini, kukla gösterilerini izliyor. Akşam da anneleri, babaları, ablaları geliyor; onlara da sinema filmleri izletiyoruz. İnşallah bu yaraları hep birlikte el birliğiyle saracağız.

"Çocuklar pek çok şeyin farkında değil"

Deprem bölgesine gelen tüm sanatçılara teşekkür eden Bingöl, gelemeyenleri de bölgeye davet etti.

Bingöl, çocuklarla çok güzel anılar biriktirdiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Çocuklar bazen 'ben seni bir yerden tanıyorum' diyor, beni çıkarabilmesi için ona ipuçları veriyorum. Bazıları hemen tanıyor, 'Sen bir dizide mi oynuyordun?' diyor. Çocuklar aslında anneleri, babaları, büyükleri gibi pek çok şeyin farkında değil ama anneleri, babaları onları bu travmadan ayrı tutmak, uzaklaştırmak için bu tür etkinlik çadırlarına getiriyorlar.

"Milletimiz bu dayanışmayı her felakette gösteriyor"

Bir daha böyle felaketler yaşanmaması için dua ettiğini belirten Bingöl, şöyle devam etti:

Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın. Vatandaşlarımız acılarını dile getiriyor. Sarılıp ağlıyorlar, insanlar kendi acılarına ağlayamamışlar. Ceylan, köyde 15 yaşında kızını kaybetmiş bir anne; 'kendi acıma ağlayamadım çünkü yan komşum 7 kişiyi kaybetmişti' diyor. İnsanlar böyle sevdiği sanatçıları, tanıdık yüzleri gördükleri zaman hem çok mutlu oluyorlar hem de sizle dertleşiyorlar. Devletimiz güçlü, milletimiz bu dayanışmayı her felakette gösteriyor. Emin olun böyle bir deprem Amerika'nın 11 eyaletinde olsa insanlar sokaklarda çığırırdı. Ama bizim milletimize özgü o dayanışma ruhunu her zaman görebiliyoruz.

Çocuklardan Hacer Kel ise Yavuz Bingöl'ü gördüğü için çok mutlu olduğunu ve ilk kez bir sanatçıyla fotoğraf çektirdiğini söyledi.