Haberler

Gündem Haberleri

TUS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı!

TUS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı!

TUS 2. dönem tercih sonuçları, adaylar tarafından merak konusu oldu. Gözler ÖSYM'ye çevrildi. TUS tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2022 TUS sonuç sorgulama ekranı...