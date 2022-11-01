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- TUS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı!
TUS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı!
- 01.11.2022 - 13:57
Tıp Fakültesi eğitimini tamamlayarak uzmanlık eğitimi almak isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz hafta tercihlerini bildirdi.
Geçtiğimiz yıl yapılan TUS tercihleri 14 Ekim’de sona ermiş ve sonuçlar 1 hafta sonra erişime açılmıştı.
Bu yıl TUS 2. dönem tercih işlemleri 25 Ekim’de sona erdi. Gözler ÖSYM’den gelecek olan duyuruya çevrildi.
TUS 2. Dönem tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Peki 2022 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
TUS tercih sonuçları açıklandı mı?
TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 14 Ekim’de sona ermiş ve sonuçlar 1 hafta sonra erişime açıldı.TUS 2022 2. dönem tercih işlemleri 19-25 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Bu süre dikkate alındığında tercih sonuçlarının 1 Kasım tarihinde açıklanması öngörülüyor.
TUS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
Adaylar, TUS tercih sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.
ÖSYM TUS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI