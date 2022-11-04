TUS tercih sonuçları açıklandı! Tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2022 TUS tercih sonuçları sorgulama...

TUS tercih sonuçları açıklandı! Tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2022 TUS tercih sonuçları sorgulama...

ÖSYM TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını öğrenmek için araştırmaya başladı. Peki TUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2022 TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

Tıp Fakültesi eğitimini tamamlayarak uzmanlık eğitimi almak isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz haftalarda tercihlerini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl yapılan TUS tercihleri 14 Ekim’de sona ermiş ve sonuçlar 1 hafta sonra erişime açılmıştı.

Bu yıl TUS 2. dönem tercih işlemleri 25 Ekim’de sona erdi. Gözler ÖSYM’den gelecek olan duyuruya çevrildi.

TUS 2. dönem tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, tercih sonuçlarını araştırıyor.

Peki TUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2022 2. dönem TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

TUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖSYM TUS tercih sonuçları için açıklama yaptı;

"19 – 25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmış adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."