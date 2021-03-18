TUSAŞ Dijital peç nasıl oluşturulur? 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Peç oluşturma ekranı

TUSAŞ, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü için Dijital Peç oluşturma ekranını hayata geçirdi. Bu ekran üzerinden yerli ve milli araçların üzerine isim yazdırılabiliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart Çanakkale Zaferi için tasarladığı site üzerinden yerli ve milli imkanlarla üretilen araçları 'Gücümüz Mirasımız' sloganı ile hizmete sundu.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü için hayata geçirilen Dijital Peç oluşturma ekranı aracılığıyla vatandaşlar, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Aksungur, Anka, T129 Atak, T625 Gökbey, Göktürk-2, Hürjet, Hürkuş, MMU, Şimşek gibi araçların üzerine kendi isimlerini yazdırıp Dijital Peç'lerini oluşturabilecek.

İşte, isim yazdırıp bu anlamlı günde sosyal medyada paylaşmak isteyenler için TUSAŞ Dijital peç oluşturma ekranı...

TUSAŞ DİJİTAL PEÇ NASIL OLUŞTURULUR?

TUSAŞ Dijital peç oluşturmak isteyen vatandaşlar, https://gucumuzmirasimiz.com/ adresi üzerinden Peç'ini Oluştur sekmesine tıkladıktan sonra TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen yerli ve milli araçların üzerine kendi ismini yazabilir.

Oluşturulan Dijital Peç'ler bilgisayara indirilebilmekte ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilmektedir.

TUSAŞ DİJİTAL PEÇ OLUŞTURMA EKRANI



