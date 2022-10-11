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    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon ve ucuz iş gücü eleştirisi

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon ve ucuz iş gücü eleştirisi

    Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, Türkiye'nin ucuz işgücüyle rekabetçi olmasının mümkün olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 20:17
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 20:18
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    Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Turan, ABD Hazine Bakanlığının Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Türk iş dünyasına gönderdiği mektubun yalnızca kendilerinin gelmediğini söyledi.

    Turan, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği)'a da aynı mektubun geldiğini belirten Orhan, mevcut ekonomi politikalarını ele aldı.

    "Önceliğimiz enflasyon olmalı"

    Independent Türkçe'ye konuşan Orhan, Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin enflasyonla mücadele olması gerektiğini belirtti.

    "Büyümeden fedakarlık yapabiliriz ama önceliğimiz enflasyon olmalı." diyen Orhan Turan,  Türkiye'nin rekabetinin ucuz iş gücüyle sağlanması mümkün olmadığını ifade etti.

    "Türkiye'nin rekabetinin ucuz işgücüyle sağlanması mümkün değil"

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

    "Türkiye'nin en önemli gündem maddesi enflasyonla mücadele olmalı. Büyümeden fedakarlık yapabiliriz ama önceliğimiz enflasyon olmalı. Türkiye'nin rekabetinin ucuz iş gücüyle sağlanması mümkün değil. Artık katma değer üretmemiz lazım. Biz doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz."

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan dan enflasyon ve ucuz iş gücü eleştirisi #1


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