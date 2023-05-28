TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden bir mesaj yayınladı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı seçiminde 14 Mayıs’ta adayların salt çoğunluk sağlayamaması bugün ikinci tur oylama yapıldı.

Yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy verdi.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan ikinci turda sandıklar 17.00'de kapandı.

Açılan sandıklar sonucu oyların tamamına yakına sayıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışı önde tamamlamayı garantiledi.

TÜSİAD tebrik mesajı yayınladı

Dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelirken bir tebrik de TÜSİAD'dan geldi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden bir mesaj yayınladı.

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyoruz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orhan Turan şunları ifade etti:

Bugün yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyoruz. İki hafta önceki milletvekilliği seçiminde parlamentoya girmeye hak kazanan siyasi partileri ve milletvekillerini yeniden kutluyoruz.

"Cumhuriyetimizin muasır medeniyet seviyesini aşma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz"