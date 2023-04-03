Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: Kılıçdaroğlu bu topraklara yabancı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir ziyaret sırasında seccade üzerine basarak verdiği fotoğrafa tepki gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Seccade, başörtüsü, şairler veya medeniyetimiz hakkında bizim gibi düşünmenizi beklemiyoruz. Asıl mesele bu toprağın, bu milletin değerlerine yabancı oluşunuz, bilmemeniz bizi üzüyor” dedi.

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CHP Genel Başkanı ve 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programının ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile yaptığı görüşmenin ardından paylaşılan fotoğrafta Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayakkabı ile basması, ülke genelinde tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili bir tepki de sosyal medya üzerinden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan geldi.

"Ateistlerin bile vermek istemeyeceği fotoğrafı bu topraklarda Cumhurbaşkanı adayı verdi"

CHP’nin milletin milli manevi değerlerinden çok uzak olduğunu ifade eden Yazıcı, “Kemal Kılıçdaroğlu bir evde, muhtemelen bir misafir odasında, az önce namaz kılınmış gibi duran kıbleye dönmüş bir seccade üzerinde ayakkabılarıyla arzı endam etti. Karede takiye yapmadan duran Canan Hanım var. Bu toprakları az çok tanıyan, bırakın Müslüman'ı, gayri Müslimlerin, Budistlerin, Zerdüşlerin hatta ateistlerin vermek istemeyeceği bir fotoğrafı, bu topraklarda Cumhurbaşkanı adayı olan bir siyasetçi verdi.” dedi.

"Bu topluma maalesef yabancılar, çok yabancılar"

Sözlerine devam eden Yazıcı, “Kılıçdaroğlu daha sonra üzgün olduğunu açıkladı. Üzgün olduğuna da inanıyorum. Anadolu evlerine ayakkabıyla girilmez. Hadi giriyorsanız seccade üzerine ayakkabı ile basılmaz. O karedekilerin bu hassasiyeti olmadığı kesin. Fotoğrafınızı çeken arkadaşlarınızın da yok. Bu fotoğrafı yayınlayan çalışanlarınızın da yok. Başörtüsüne dediğiniz gibi 'seccade kutsal değil halı parçası diyenler'in de hassasiyeti yok. Sizi savunmak için 'Günah değil, günah değil' diye çırpınanların da hassasiyeti yok. Bu topluma maalesef yabancılar, maalesef çok yabancılar.” şeklinde konuştu.

"Sayın Kılıçdaroğlu, fotoğrafınızda bir zihniyet var"

Yazıcı, “Siz Necip Fazıl şair miydi neydi diyebilecek kadar bu toplumun çok büyük bir kısmını az biliyorsunuz. Şiirleri ezberlerimizde olan Nazım Hikmet’e de Necip Fazıl’dan daha yakın olduğunuzu düşünmüyorum. Seccade, başörtüsü, şairler veya medeniyetimiz hakkında bizim gibi düşünmenizi beklemiyoruz. Asıl mesele bu toprağın, bu milletin değerlerine yabancı oluşunuz, bilmemeniz bizi üzüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, fotoğrafınızda bir zihniyet var. Bu fotoğrafınız sonrasında yapılan açıklamalarda CHP’lilerin savunmalarında üzgün olmanız gereken çok şey var. En az ilkokul düzeyinde medeniyetimizi bilen, örf ve adetlerimizi bilen danışmanlar almalısınız, yoksa çok üzülürsünüz.” ifadelerine yer verdi.