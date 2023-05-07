Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: Millet kendi iradesini ortaya koyuyor Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde Ensonhaber'e özel yaptığı açıklamalarında, "Milletimiz şunu söylüyor, 'Kararımızı asla değiştiremezsiniz, biz kararımızı kendimiz veririz. Biz milletin iradesini kendimiz ortaya koyarız.' " ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da son yılların en büyük mitingi için iki milyona yakın insan Atatürk Havalimanı'na akın etti.

Ensonhaber ekibi de bölgede hazır bulunarak önemli isimlerle röportajlar gerçekleştirdi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Ensonhaber mikrofonlarına verdiği röportajında, milletin iradesine vurgu yaptı.

"Vatandaşımız ile iç içe bulunduk"

Seçim için çalışmalarından bahseden Yazıcı şunları söyledi:

"Seçim çalışmaları tabi şölen havasında geçer. Toplumun her kesimi ile birlikte gerçekleri anlatmaya, sivil toplum kuruluşlarından tutun da tek bir vatandaştan tek bir bireyimize ulaşana kadar, ev ziyaretlerinden tutun, Ramazan süresince iftar sohbetlerinde ve sahurlarda buluşarak, vatandaşımız ile aslında iç içe bulundum. Türkiye'nin sorunlarını, milletimizin sorunlarını, bundan sonra yapılmaya çalışılan 'Türkiye Yüzyılı'nın ne olduğu anlatılmaya çalışıldı ve Tuzla'nın her tarafında ve İstanbul'da gördüm ki bu çalışmaları başarıyla tamamladık."

"Halkımız 'Milletin iradesini yine biz ortaya koyarız' diyor "

'Büyük İstanbul Mitingi' hakkında düşüncelerini paylaşan Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

"Ben 15 seçim geçirmiş birisiyim ve Tuzla İstanbul'un en ucunda şu anda yüzde 40'tan fazla en son mitinge göre katılım ve halkımızın teveccühünü gördüm. Burda da milyonlarca insanı görünce, yollardaki bekleyen ve alana ulaşmaya çalışanları görünce, halkımızın aslında şunu söylüyor; yurt dışından, terör örgütlerine veya okyanus ötesi bu kararımızı asla değiştiremez, biz kararımızı kendimiz veririz. Biz milletin iradesini kendimiz ortaya koyarız. O kararlarını çok net bir şekilde ortaya koydukları bir mitingi görüyoruz."

"Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir devrim gerçekleştirdi"

Sözlerini devam ettiren Yazıcı şöyle konuştu: