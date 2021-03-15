Twitter 'Memphis' yazanları engelliyor mu? Memphis Depay kimdir?

"Memphis" kelimesini tweetlemek, düzinelerce hesabın otomatik olarak askıya alınmasına neden oldu.

Birçok kullanıcı, sorunlara neden olan kelimenin "Memphis" olduğunu belirterek, yasaklandıklarına dair çevrimiçi ekran görüntülerini paylaştı.

Denemek isteyen kullanıcılar da aynı sonuçla karşılaşınca Twitter neden Memphis yazanları engelliyor? sorusu gündeme geldi.

Hollandalo futbolcu Memphis Depay ile alakalı olduğu tahmin edilen durum kısa sürede trend oldu. Peki Memphis Depay kimdir ve Twitter neden Memphis yazanları banlıyor? İşte detaylar..

Gündem listesine ilk sıralardan giren olaya göre Twitter, futbolcu Depay'ın ilk adını (Memphis) yazarak tweet atan kullanıcıları bir süreliğine yasaklıyor. Ortada hiçbir sebep yokken Twitter'ın neden böyle bir şey yaptığı ise merak ediliyor.

Twitter'da 'memphis' yazarak tweet atmaya cesaret eden onlarca kullanıcı, paylaşımlarının neredeyse anında kaldırıldığını ve bu sözcüğü paylaştıkları için hesaplarının engellendiğini bildirdi. Bu sözcüğü paylaşanların hesabının 12 saat boyunca yasaklı kaldığı aktarılıyor.

Twitter'da gündem olmasının arından Hollandalı forvet oyuncusunun formasını giydiği Olympique Lyonnais kulübü de duruma el attı. Kulübün ABD hesabından Twitter'ın resmi hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda "Hey, Twitter – Onun (Memphis Depay) hakkında konuşabilir miyiz?" ifadelerine yer verildi.

Twitter’ın Memphis Depay ile ilgili getirdiği kısıtlamanın sebebi olarak daha önce Twitter’ı kapattırmaya çalışan Memphis isimli kişiye tepki olarak yapıldığı iddia ediliyor.





MEMPHİS DEPAY KİMDİR?

Memphis Depay, kariyerine ilk olarak 2000 yılında doğduğu kentin takımı olan VV Moordrecht Kulübü’nde başladı. 3 sene boyunca yer aldığı ekibinden 2003 yılında ayrılarak Sparta Rotterdam’ın alt yapısına geçiş yaptı.

2006 yılına kadar burada oynadıktan sonra PSV Eindhoven’in alt yapısına geçiş yaptı. Gençlik kariyerini buralarda tamamladıktan sonra 2011-2012 sezonun öncesinde ilk kez A takıma çağrıldı.

2010-2011 sezonunda sadece 11 maça çıktı ve gollük bir performans sergileyerek takımının Hollanda KNWB Kupası’nı kazanmasında pay sahibi oldu. 2012-2013 sezonunda ise ilk 11’de maçlara çıkmaya başladı ve 30 maçta forma giyip 3 gol atarak sezon sonunda takımı ile Hollanda Süper Kupası’nı aldı. 2014-2015 sezonunda gelindiğinde performansında zirve yaşadı.

Takımının Hollanda Eredivisie şampiyonluğu kazanmasını sağlayarak takımın yıldız ve değişilmez oyuncuları arasında yer aldı. 2014-2015 sezonuna kadar toplamda 111 kez PSV Eindhoven formasını giydi.

2015-2016 sezonunda Manchester United'a transfer oldu. Sezon sonu ise takımdan ayrıldı.

2016-2017 sezonu öncesinde Olimpik Lyon'a transfer oldu.



