Uber, geri döndü! İşte yeni ismi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uber, kullanıcılarına müjdeyi verdi. Haksız rekabet nedeniyle yasaklanan Uber, XL araçlarını yeni bir isimler yeniden hizmete sunuyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de haksız rekabet nedeniyle hem web sitesine hem de uygulamasına erişim engeli getirilen uluslararası dijital taşımacılık şirketi Uber ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İstinaf mahkemesi, Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuş, kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırmıştı.

Ancak sarı ve turkuaz taksilere aracılık yapan Uber'in XL adını verdiği minibüs boyutundaki hizmeti yine kullanılamıyordu.

Uber Türkiye bugün yaptığı duyuruyla büyük araçların yeniden hizmete başladığını açıkladı.

UBER ARTIK "SİYAH TAKSİ"

Uber Türkiye Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde" ifadelerini kullandı.

UBER NEDİR?

Travis Kalanick ve Garrett Camp, 2008 senesinde karlı bir Paris akşamında taksi bulmakta sorun yaşadılar. Böylece basit bir fikir buldular; bir butona dokunun ve bir araç bulun.

Telefona indirilen uygulama ile yolcular kendisine en yakın şoförü bulabiliyor. Uygulamada kişi bulunduğu konumu bildiriyor bu sayede şoför yolcunun bulunduğu yere gidiyor.

Ayrıca kredi ve banka kartı ile ödeme yapmak da mümkün oluyor. Yolcular taksiye binmeden önce bulunduğu konum ile gideceği yeri uygulamaya girerek yaklaşık ne kadar ödeme yapması gerektiğini de öğrenebiliyor.

UBER uygulaması Google Play’de ve AppStore’da mevcut. Kullanıcılar akıllı telefonlarına UBER’i indirerek kendilerine uygun konumlarda araç bulabiliyor.