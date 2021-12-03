Üç AKINCI İHA daha göreve hazır

Üç AKINCI İHA daha göreve hazır

Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyacını karşılayacak 3 AKINCI İHA'nın, Çorlu'daki muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, üç adet AKINCI İHA’nın (İnsansız Hava Aracı), Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığı’nda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarını karşılayarak Kara Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak olan 3 adet AKINCI İHA, Çorlu’daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan AKINCI İHA’lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun.” denildi.

SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI

Baykar Savunma tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen AKINCI İHA, yüksek irtifa uzun dayanıklılığa sahip silahlı insansız hava aracı olarak biliniyor.

İki turboprop motora ve yaklaşık 1,5 tonluk yük taşıma kapasitesine sahip AKINCI, 6 ton ağırlığında...

Üç Akıncı İHA daha göreve hazır ViDEO

İLK UÇUŞUNU 2019’DA YAPTI

İlk motor testi 1 Eylül 2019'da yapılan İHA, diğer teknik testleri tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çorlu Hava Meydan Komutanlığı tesislerine taşındı.

AKINCI İHA, 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu yaptı. 16 dakikalık süren test uçuşu, başarıyla tamamlandı.

TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE REKOR KIRDI

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi.

Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı. Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.

AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı.

AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

YAPAY ZEKA VE ÇOK SAYIDA GELİŞMİŞ FAYDALI YÜK

Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak.

AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi.

Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak.

Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek.