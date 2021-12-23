Euro
13.2772
-4.07%
Dolar
11.6842
-4.15%
Altın
678.3130
-4.17%
Borsa
1,838.07
1.88%
Bitcoin
593.556
-9.43%
BTXN Coin
38.03
-1.22%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Ücretsiz SMA taramaları başladı

    SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, bugün itibariyle aile hekimlerinde başladı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 10:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ücretsiz SMA taramaları başladı

    Sağlık Bakanı Koca: ”SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuluyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun.”

    AYRINTILAR GELECEK...

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir