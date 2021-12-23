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Ücretsiz SMA taramaları başladı
SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, bugün itibariyle aile hekimlerinde başladı.
- İHA
- 23.12.2021 - 10:15
- Güncelleme : 23.12.2021 - 10:27
Sağlık Bakanı Koca: ”SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuluyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun.”