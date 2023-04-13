Uğur Dündar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel jetini savundu Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel jetle Adıyaman'ı ziyaret etmesinin ardından muhalif gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalıştı. Dündar, "Ne yapsaydı yaya mı gitseydi" paylaşımı yaptı.

ensonhaber.com

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masa liderleri, Adıyaman'da depremzedelerle iftar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada "Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanı uçağını satacağım yangın söndürme uçağı alacağım. Bizim lükste gözümüz yok. Cumhurbaşkanı mütevazı olacak." diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adıyaman'a özel jetle gittiği ortaya çıkmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a gitmek için kullandığı özel jet gündem oldu.

Saati 12 bin dolar

Kılıçdaroğlu'nun, Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği öğrenildi.

Bu durumu örtmeye çalışan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nu aklama çalışmalarına girdi.

CHP'liler aklamaya çalıştı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun minibüs görüntülerini paylaştı.

Gerçekleri Mustafa Varank ortaya çıkardı

Bu yalan ve algı çalışmasını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı paylaşımla yüzlerine vurdu.

Sosyal medya hesabından uçağın görselini ve fiyatını paylaşan Bakan Varank, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti.



İşte takiye tam olarak budur!

"7'li koalisyona cevabı 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle aziz milletimiz verecek"

Daha sonra bir tweet paylaşımında daha bulunan Mustafa Varank, şu paylaşımda bulundu:

Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana?

@kilicdarogluk



Aldatmayı, yalan söylemeyi, iftirayı, kurusıkı sallamayı siyaset sanan, Türkiye'ye kaos düzeni vadeden 7'li koalisyona cevabı; 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle aziz milletimiz verecek!

Bakan Varank durumu sorguladı

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun para kaynağını sorguladı.

Bakan Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Benim vergilerimle” diyerek cümleye başlayıp, tutarsızlığın daniskasını yapan müzmin muhalifler için bir kez daha yazayım:



Kılıçdaroğlu’nun aldığı 74 bin liralık milletvekili maaşını, 49 bin liralık emekli maaşını, partisine yapılan 1 milyar 44 milyon liralık Hazine yardımını da vergilerimle ben ödüyorum. Ne olacak şimdi?

Uğur Dündar savundu

Kılıçdaroğlu'na tepkiler ardı ardına gelirken, muhalefete yakınlığıyla bilinen Gazeteci Uğur Dündar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalıştı.

"Ne yapsaydı yaya mı gitseydi"

Özel jet gerçeğini ortaya çıkaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gönderisini alıntılayan Dündar, "Ne yapsaydı yaya mı gitseydi?" açıklamasında bulundu.

"Uçağa binmekle uçak sahibi olmak çok farklı şeyler"

Uğur Dündar'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalıştığı paylaşımı şu şekilde: