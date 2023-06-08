Uğur Dündar, Mehmet Şimşek'e destek çıktı: Muhalifler linç etti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e destek açıklamasında bulunan Uğur Dündar, muhalif kanat tarafından adeta linç edildi. Dündar, destek açıklaması sonrası kendisini yönelik çirkin ifadeler kullananlara ateş püskürdü.

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Türkiye, zorlu seçim sürecini geride bıraktı.

67. dönem Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı.

Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı.

Taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği isimlerden olan Mehmet Şimşek, yüksek enflasyonla mücadelede kararlılık mesajları verdi.

Uğur Dündar, Şimşek'e destek verdi: Hepimiz yardım etmeliyiz

Bir an önce çalışmalara başlayan Şimşek'e muhalif gazeteci Uğur Dündar'dan destek geldi.

Dündar, dün yaptığı paylaşımda "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibine hepimiz yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Dündar'a paylaşımı sonrası muhalif kanattan tepkiler yağmaya başladı.

Muhalif kanattan linç yedi: Ateş püskürdü

Adeta sosyal medya lincine uğrayan Dündar, daha sonra kendisine hakaret edenlere ateş püskürdü.

Dündar, bu sabah yeni bir paylaşım yaparak, "Öylesine derin bir kutuplaşma ve ayrışma yaşıyoruz ki karşı taraftan biri, ülke yararına bir şey yapsa bile ona mutlaka 'kara' dememiz gerekiyor. 'Ak' diyen linç yiyor. Oysa hepimiz aynı gemideyiz. Akıbetimiz ortak. Asıl beka sorunu işte bu!..” diye tepki gösterdi.

Bir paylaşım daha yaptı

Paylaşımının ardından tepkiler dinmeyince Uğur Dündar bir Tweet daha attı.

Dündar, “Mehmet Şimşek ekonomide yapılan büyük yanlışları düzeltmeye uğraşıyor, durum çok vahim, destek olmalıyız" dediğim için bu iktidar döneminde ağır faturalar ödemiş, son seçimde iktidarın değişmesi için uğraşmış, hala yargılanan ben, o dakika AK Partili ilan edildim!" şeklinde konuştu.