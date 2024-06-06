Uğur İbrahim Altay'dan Hakkari açıklaması: Yargı doğru kararı verdi

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, geçtiğimiz günlerde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a yargılandığı davanın bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında “Silahlı terör örgütünü yönetmek”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Başkan Altay'dan sürece ilişkin açıklama

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından Hakkari Belediyesi'ndeki sürece ilişkin açıklama yaptı.

"Sırtını terör dayayarak yerel idarecilik yapmak güvenlik riski"

Olaya ilişkin görüşlerini belirten Altay, "Sırtını terör ve şer odaklarına dayayarak yerel idarecilik yapmak, kamu kaynaklarını bölücü örgüt mensuplarına aktarmak, yüksek güvenlik riski taşımaktadır." dedi.

"Hiçbir ülke buna müsaade etmez"

Yargının doğru karar verdiğine dikkat çeken Altay şunları kaydetti:

Hakkari Belediye Başkanı hususunda Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak görüşüm şudur:



Sırtını terör ve şer odaklarına dayayarak yerel idarecilik yapmak, kamu kaynaklarını bölücü örgüt mensuplarına aktarmak, yüksek güvenlik riski taşımaktadır. Yargı, hukuk dairesi içerisinde bu konuda gerekli olan doğru kararı vermiştir. Belediye başkanları, kanunla kendilerine verilen görevleri yine kanunla verilen sınırlar ve şartlar altında yapmalıdır. Hiçbir ülke, kendi bölünmez bütünlüğüne göz diken ve ülkesinin çıkarlarına karşı duran bir belediye başkanının bir şehri yönetmesine müsaade etmez.