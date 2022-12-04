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    Uğurcan Çakır eldivenlerini Bartın'daki maden ocağına bağışladı

    Trabzonspor'un, Bartın'daki maden faciası sonrasında başlattığı kampanyaya, takımın kalecisi Çakır eldivenlerini bağışladı. Çakır'ın eldivenleri maden ocağında sergilenecek.
    • 04.12.2022 - 16:48
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    Uğurcan Çakır eldivenlerini Bartın'daki maden ocağına bağışladı

    Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri için Trabzonspor'un başlattığı ‘Kurtaran Eller’ kampanyası tamamlandı.

    Kampanya kapsamında takımın başarılı kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır’ın, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Beşiktaş maçında kullandığı imzalı eldivenler açık artırmaya çıkarıldı.

    765 bin TL toplandı

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun 100 bin TL teklif sunarak başlattığı açık artırmada 765 bin TL toplandı.

    Eldivenlerini bağışladı

    Kampanyadan elde edilen gelir, faciada hayatını kaybeden madenci ailelerine, Uğurcan Çakır’ın eldivenleri de sergilenmek üzere maden ocağına bağışlandı.

    Uğurcan Çakır eldivenlerini Bartın daki maden ocağına bağışladı #1

    "Bir daha böyle bir acının yaşanmamasını diliyoruz"

    Trabzonspor Kulübü, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, “Trabzonspor Kulübü olarak 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde, Bartın’da yaşanan elim maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerine yardım etmek amacıyla başlattığımız ‘Kurtaran Eller’ kampanyasının sona ermesiyle birlikte kaptanımız Uğurcan Çakır’ın eldivenlerini sergilenmek üzere Bartın Maden Ocağı’na bağışladık. Bir daha böyle bir acının yaşanmamasını diliyor, tekrardan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

    Uğurcan Çakır eldivenlerini Bartın daki maden ocağına bağışladı #2

    Uğurcan Çakır eldivenlerini Bartın daki maden ocağına bağışladı #3


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