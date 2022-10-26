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    UKOME toplu ulaşım araçlarına zam teklifini reddetti

    İBB’nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ekim ayı toplantısında görüşülen toplu ulaşım araçlarına yüzde 24,79'luk zam teklifi, oy çokluğu ile reddedildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 16:54
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    UKOME toplu ulaşım araçlarına zam teklifini reddetti

    Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, sürücüler kadar yolcuların da çilesi haline geldi.

    Nisan ayında toplu ulaşıma getirilen yüzde 40'lık zam, vatandaşı oldukça zorlarken 2'nci bir zam talebi geldi.

    İBB'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2022 yılı için 2'nci zam talebi ile toplandı.

    Zam teklifi reddedildi

    Ekim ayı toplantısında, toplu ulaşım araçlarına yüzde 24,79'luk zam talebi görüşüldü.

    UKOME, zam teklifini oy çokluğu ile reddetti.

    UKOME toplu ulaşım araçlarına zam teklifini reddetti #1


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