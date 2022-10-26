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- UKOME toplu ulaşım araçlarına zam teklifini reddetti
UKOME toplu ulaşım araçlarına zam teklifini reddetti
İBB’nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ekim ayı toplantısında görüşülen toplu ulaşım araçlarına yüzde 24,79'luk zam teklifi, oy çokluğu ile reddedildi.
- Haber Merkezi
- 26.10.2022 - 16:37
- Güncelleme : 26.10.2022 - 16:54
Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, sürücüler kadar yolcuların da çilesi haline geldi.
Nisan ayında toplu ulaşıma getirilen yüzde 40'lık zam, vatandaşı oldukça zorlarken 2'nci bir zam talebi geldi.
İBB'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2022 yılı için 2'nci zam talebi ile toplandı.
Zam teklifi reddedildi
Ekim ayı toplantısında, toplu ulaşım araçlarına yüzde 24,79'luk zam talebi görüşüldü.
UKOME, zam teklifini oy çokluğu ile reddetti.