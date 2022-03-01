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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya'ya gökyüzünün tamamen kapatılması gerek

    Zelensky: "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı."
    • AA
    • 01.03.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 12:05
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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya'ya gökyüzünün tamamen kapatılması gerek

    Zelensky: "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı."

    Ayrıntılar gelecek...


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