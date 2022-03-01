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- Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya'ya gökyüzünün tamamen kapatılması gerek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya'ya gökyüzünün tamamen kapatılması gerek
Zelensky: "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı."
- AA
- 01.03.2022 - 12:02
- Güncelleme : 01.03.2022 - 12:05
Zelensky: "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı."
Ayrıntılar gelecek...