Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin, Rus devlet televizyonunda 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı. Katıldığı programda dans edip şarkı söyleyen Zelensky, Rusları eğlendirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz yıl 24 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor.

Binlerce insanın öldüğü, milyonlarcasının da göç etmek zorunda kaldığı savaş yüzünden, hem bölge halkı hem de diğer ülkelerin vatandaşları olumsuz etkilendi.

10 yıl önce Rus televizyonundaki görüntüleri ortaya çıktı

Bir yanda savaş tüm gerçekliğiyle devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin 10 yıl önceki bir videosu tekrar gündem oldu.

Zelensky, bundan tam 10 yıl önceki bir yılbaşı kutlamasında Rus devlet televizyonuna çıktı.

Şarkı söyleyip dans etti: Rusları eğlendirdi

Eski bir komedyen olan Zelensky'nin, burada Rus seyircileri eğlendirdiği görüldü. Zelensky ayrıca hem şarkı söyledi hem de dans etti.

Öte yandan yılbaşı programında Zelensky'nin yanında görülen kişinin, Rus komedyen Maxim Galkin olduğu öğrenildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin 10 yıl önceki görüntüleri ViDEO

Putin'in güvendiği isimden Zelensky'e alkışlı destek

Galkin de savaşın başlamasından bir süre sonra Rusya’dan kaçmıştı.

Videoda ayrıca, Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan sık sık Putin’i ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini destekleyen Vladimir Solovyov’un da Zelensky'nin performansını alkışlarlar desteklediği görüldü.