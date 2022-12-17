Ukrayna limanlarından 14 milyon ton tahıl çıkışı yapıldı

MSB, bugüne kadar Ukrayna limanlarından 556 geminin çıkış yaptığını, taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiğini açıkladı.

Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte başlayan tahıl krizi Türkiye'nin arabuluculuğuyla aşıldı.

Rusya-Ukrayna-Türkiye-Birleşmiş Milletler arasında yapılan tahıl anlaşması ile Karadeniz'de kurulan tahıl koridorundan Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ambarlarındaki ürünler dünyaya ulaştırılmaya başlandı.

14 milyon ton tahıl taşındı

Milli Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Ukrayna limanlarından 556 geminin çıkış yaptığını, taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı devam ediyor. Bugüne kadar; 556 gemi tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 560 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. Taşınan tahıl miktarı da 14 milyon tonu geçti" denildi.